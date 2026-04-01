Суд арестовал москвича за поездку на сцепке поезда метро

Задержанный в Московском метрополитене молодой человек нарушил требования транспортной безопасности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На платформе станции «Курская» Арбатско-Покровской линии он дождался прибытия поезда, вскочил на сцепку последнего вагона и таким образом доехал до станции «Площадь Революции», после чего скрылся.

Нарушителя оперативно установили, задержали и доставили в отдел полиции, выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на девять суток.

Ранее в столице 18-летнюю местную жительницу арестовали на пять суток за экстремальную поездку в метро на лобовом стекле поезда.