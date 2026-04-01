Первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения рака

Минздрав сообщил о применении первой вакцины для лечения рака кожи

Tекст: Вера Басилая

В Минздраве сообщили, что первый пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину для лечения меланомы кожи. В ведомстве отметили, что клиническое применение вакцины «Неоонковак» состоялось в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии, передает РИА «Новости».

Пресс-служба Минздрава подчеркнула, что это первый подобный случай в отечественной клинической практике.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на применение персонализированной мРНК-вакцины «Неоонковак» для терапии взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Выпуск первой партии российской онковакцины для терапии меланомы с возможностью применения среди пациентов ожидается в 2026 году.

Кроме того, в России впервые начали набирать пациентов для индивидуального курса химиотерапии при глиобластоме.

До этого в России начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».