Замглавы полиции Красноярска задержали по делу о миллионной афере

Уголовное дело возбудили в отношении заместителя начальника МУ МВД «Красноярское», его завело второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, передает РИА «Новости».

Ему вменяются получение взятки в виде иного имущества в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2021 по май 2022 года, возглавляя отдел полиции № 5 Красноярска, фигурант через посредника передал жителю города ложные сведения о возможности помочь уйти от уголовной ответственности. За обещанную «помощь» он, как считает следствие, получил более 3,5 млн рублей от человека, проходившего по делу о мошенничестве.

Следствие также установило еще один эпизод: с 2020 по 2023 год подозреваемый лично получил от жителя Красноярска имущество на сумму свыше 190 тыс. рублей за организацию принятия присяги на вступление в гражданство России иностранцами, недостаточно владеющими русским языком, а также за ускорение оформления им вида на жительство.

По месту работы и жительства полицейского проведены обыски, он задержан, решается вопрос об аресте. Сотрудник отстранен от обязанностей, а в случае подтверждения вины будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание по закону.

Ранее красноярскому мэру Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки свыше 180 млн рублей за содействие в муниципальных конкурсах и контрактах.

До этого начальника отдела ГАИ Краснотуранского района Красноярского края заподозрили в получении взятки в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и денег общей стоимостью более 6 млн рублей.