Дмитрий Зубарев

Мема заявил, что Москва может принять решительные меры против государств, которые разрешают использовать свою территорию для пролета украинских дронов, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Россия может принять ответные меры против стран, предоставляющих свое воздушное пространство для военных операций».

Мема предложил МИД Финляндии отправить Москве официальную ноту, в которой будет отрицаться причастность Хельсинки к подобным инцидентам. Он отметил, что бездействие властей Финляндии может быть воспринято в Кремле как тревожный сигнал, способный усугубить ситуацию.

Также политик подчеркнул: «Ситуация может очень быстро измениться. Важно, чтобы Финляндия не закрывала все каналы связи с Москвой, особенно в вопросах безопасности!» Финские власти ранее сообщили о падении двух дронов недалеко от Коуволы 29 марта, один из которых – украинский Ан-196, а полиция обезвредила БПЛА с неразорвавшимся боеприпасом.

Параллельно с этим участились атаки на Ленинградскую область. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примет необходимые меры, если подтвердится, что страны Евросоюза позволяют Киеву использовать свое воздушное пространство для атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пограничная служба Финляндии обнаружила новый упавший беспилотник на льду пограничного озера Пюхяярви на востоке страны.

