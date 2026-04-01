В США нашли сходства в планах Китая по Ирану и Украине

WSJ: Китай повторил элементы плана по Украине в урегулировании конфликта в Иране

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Wall Street Journal, оба документа схожи по содержанию и избегают упоминания США как одной из сторон конфликта.

Авторы материала отмечают, что в текстах планов Китай не использует термин «война» в отношении происходящего ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Оба документа также не были официально представлены председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению WSJ, это объясняется тем, что китайский лидер не хочет рисковать своим политическим капиталом ради исхода этих конфликтов.

В публикации напоминается, что инициатива Пекина по Украине была озвучена три года назад, однако за это время китайская сторона не предприняла конкретных шагов для ее реализации.

Накануне Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Ранее МИД России призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.