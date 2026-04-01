AP: Вэнс и Рубио заняли разные позиции по конфликту с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Associated Press, на недавнем заседании кабинета министров президент США попросил обоих выступить с докладом по ситуации вокруг войны с Ираном. Рубио, известный своей жесткой позицией, назвал происходящее «услугой» для США и мира, а Вэнс подчеркнул важность недопущения появления у Ирана ядерного оружия, после чего быстро переключился на поздравления войскам с Пасхой.

Этот обмен репликами четко обозначил различие их взглядов: Рубио выступает решительным сторонником военных действий, Вэнс – сторонник сдержанности и скептически относится к зарубежным интервенциям США. Вэнс неоднократно заявлял журналистам, что не хочет обсуждать детали хода конфликта, чтобы не создавать поводов для разногласий в администрации, а также подчеркивал необходимость сохранять единство команды. В частных беседах, по словам главы Белого дома, Вэнс был «философски немного иного мнения».

Тем временем в Республиканской партии нарастает раскол по вопросу войны с Ираном. По данным опроса The Associated Press-NORC Center, примерно половина республиканцев считает действия США «соразмерными», четверть полагает, что они зашли слишком далеко, и только около двух из десяти – что недостаточно далеко. Некоторые консерваторы считают конфликт предательством, многие другие поддерживают действия президента.

Оба политика публично проявляют осторожность, поскольку их позиция по войне может стать решающим фактором на праймериз 2028 года. Рубио рискует столкнуться с критикой, если ситуация выйдет из-под контроля, а Вэнс – обвинениями в нелояльности, если зайдет слишком далеко в сомнениях. Среди избирателей есть как сторонники четкой позиции Рубио, так и те, кто симпатизирует более сдержанному подходу Вэнса.

Эксперты отмечают, что исход конфликта с Ираном может сильно повлиять на перспективы обоих политиков на выборах: если операция будет признана удачной, оба смогут взять часть заслуг себе, если нет – негатив отразится на обоих. Как заявил бывший губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, «их связывает успех или провал Ирана», и существенного разделения в глазах электората между ними может не быть.

Ранее Рубио обратился к главам МИД стран G7 с просьбой поддержать Соединенные Штаты в обеспечении сопровождения судов через Ормузский пролив.

В марте WP со ссылкой на его окружение сообщило, что длительное противостояние США и Ирана может осложнить президентские амбиции вице-президента Джей Ди Вэнса, особенно во время праймериз Республиканской партии.