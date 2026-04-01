Набиуллина заявила о влиянии платформенной экономики на инфляцию в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Набиуллина заявила, что платформенная экономика способствует сдерживанию инфляции в России, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что предложение товаров на платформах становится более эластичным, что позволяет рынку быстрее реагировать на изменения спроса и уменьшать колебания цен. «Платформенная экономика первую задачу – поддержание низкой инфляции – облегчает и упрощает», – заявила Набиуллина на форуме «Толк» Т-банка.

По данным Росстата, за неделю с 17 по 23 марта инфляция в стране составила 0,19%, а с начала 2026 года рост цен достиг 2,78%. Эксперты отмечают, что развитие платформенных решений усиливает конкурентную среду, давая покупателям возможность выбирать лучшие предложения и тем самым снижая давление на общий уровень цен.

Набиуллина также подчеркнула, что дочерние банки маркетплейсов могут войти в число системно значимых уже через два-три года, учитывая темпы их роста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк России выступил с инициативой ограничить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов дочерних структур.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости единых цен на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме заявил о быстром росте платформенной экономики в России не только в сфере маркетплейсов, но и в медицинских и логистических сервисах.