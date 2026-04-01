Фестиваль «Кантата» объявил программу к 80-летию Калининградской области

Tекст: Вера Басилая

VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» приурочен к 80-летию образования Калининградской области и пройдет под темой «Опережая время», акцентируя внимание на композиторах XX века, повлиявших на академическую музыку.

Открытие фестиваля совпадет с Всероссийским марафоном классической музыки «Кантата. Россия», который пройдет 12 июня, в День России, в двенадцати регионах страны. Ключевыми площадками станут Калининград и Москва.

В фестивале примут участие ведущие российские и зарубежные исполнители, в том числе пианист Энджел Вонг, дирижер Иван Никифорчин и коллективы, сотрудничающие с крупнейшими музыкальными театрами России. Особенным событием станет участие Мариинского и Большого театров, а также Московского академического музыкального театра.

«Сегодня культура может стать ключевым инструментом формирования доверия к России через признание, авторитет и глубину собственной традиции. Именно поэтому особую роль приобретают проекты культурного лидерства. Фестиваль «Кантата» выступает одним из таких флагманских проектов, объединяя культуру, науку, общественные инициативы и продвигая академическую школу как основу качества и преемственности», – заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Генеральный продюсер фестиваля Андрей Борисов подчеркнул, что концепция «Опережая время» объединяет прошлое, настоящее и будущее академической музыки и делает «Кантату» связующим звеном между эпохами.

В 2026 году фестиваль станет одной из центральных культурных площадок празднования юбилея Калининградской области. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, фестиваль играет важную роль в сохранении исторического и культурного наследия региона, а средства от продажи билетов направляются на реставрацию и консервацию памятников, таких как кирха XIV века в Железнодорожном.

Художественным руководителем фестиваля в 2026 году назначен Фабио Мастранджело. В центре программы – произведения Шостаковича, Стравинского и Прокофьева, а отдельные мероприятия будут посвящены 120-летию Дмитрия Шостаковича.

Открытие фестиваля пройдет на площади перед Кафедральным собором, где прозвучат Второй фортепианный концерт Шостаковича, Пятая симфония Прокофьева и произведения Брамса. Финальный гала-концерт состоится 16 июня в замке Тапиау, в программе – Девятая симфония Шостаковича и оркестровая пьеса Свиридова «Время, вперед!».