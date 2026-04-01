Баканов анонсировал скорый первый запуск ракеты «Союз-5»

Tекст: Мария Иванова

О планах космической отрасли рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости». Он заявил, что первый пуск ракеты «Союз-5» планируется буквально со дня на день.

«Чтобы выйти на лидирующие экономические показатели, ведется работа по ракетам нового поколения «Союз-5» и «Амур-СПГ», – подчеркнул глава госкорпорации. По его словам, в 2025 году совместно с казахстанскими партнерами подготовили наземную инфраструктуру для пусков ракеты «Союз-5».

Баканов также сообщил, что Роскосмос планирует до 2027 года запуски одного пилотируемого корабля и трех грузовых к МКС. Он напомнил, что за 2025 год и первый квартал 2026 года к станции уже были запущены два пилотируемых корабля и четыре грузовых, а в оставшийся период 2026 года госкорпорация намерена вывести на орбиту еще один пилотируемый корабль и три грузовых.

Ранее в среду в Совфеде впервые представили новую ракету «Старт-1М» на базе «Тополя».

В середине января Роскосмос сообщал о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям.

Год назад Роскосмос направил первую ступень ракеты-носителя «Союз-5» на испытания.