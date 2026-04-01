Эксперт Юшков назвал уловкой отказ Трампа заниматься судоходством в Ормузском проливе

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Дональда Трампа о том, что США не будут восстанавливать судоходство в Ормузском проливе, имеет несколько трактовок», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Во-первых, показное безразличие американского лидера к коридору – ширма, за которой скрывается отсутствие у Штатов ресурсов и возможностей преломить ситуацию. «В нынешних условиях США не могут своими силами открыть Ормуз и обеспечить безопасность судоходства», – пояснил собеседник.

На деле для Вашингтона важно, что происходит в Ормузском проливе. «Пока пролив перекрыт и нет нормального судоходства, на мировом рынке сохраняются высокие цены на нефть. А это приводит к росту стоимости топлива на внутреннем американском рынке», – уточнил эксперт, напомнив, что средняя цена бензина в США сейчас составляет 4 доллара (около 325 рублей) за галлон и может обновить рекорд времен Джо Байдена в 5 долларов.

«К слову, в Америке есть корреляция между ростом стоимости на топливо и популярностью действующей администрации. Это своего рода элемент политической культуры: если бензин, дизель дорожают, то это трактуется избирателями однозначно – власть неэффективна», – заметил Юшков. – Таким образом, происходящее – болезненная история для Трампа, и он заинтересован в том, чтобы освободить Ормузский пролив».

Отсюда вытекает вторая трактовка заявления американского лидера: речь может идти об уловке. «Глава Белого дома не оставляет надежд вовлечь в конфликт европейских партнеров по НАТО и разделить с ними риски. Трамп, вероятно, хочет, чтобы союзники предоставили свои войска, в том числе для возможной наземной операции», – рассуждает собеседник.

Наконец, высказывание президента США – вероятно, попытка «подстелить соломку». «Если Вашингтону придется выйти из иранской кампании без каких-либо результатов, то он сможет объявить себя победителем, сказав о снижении военного потенциала Исламской республики и убийстве политического и военного руководства страны. Если же Штатам припомнят перекрытие Ормуза, то ответ уже озвучен Трампом: «мы к этому не имеем никакого отношения», – детализировал аналитик.

По его мнению, при развитии событий по такому сценарию принципиально важна позиция Тегерана: продолжит ли иранская сторона перекрывать маршрут или нет. «Иран может заявить о своей победе: действующий режим устоял. Я думаю, что многое будет зависеть и от Израиля и стран региона: будут ли они вести военные действия в отношении Исламской республики после выхода Штатов из операции», – заключил Юшков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не планируют заниматься нормализацией судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что такие страны, как Франция, должны самостоятельно заботиться о безопасности своих судов и поставках нефти и газа через пролив.

«Мы очень скоро уйдем оттуда. Что будет с проливом? Мы не будем иметь к этому никакого отношения», – заявил американский лидер. По его словам, у Вашингтона «нет причин этим заниматься». Президент пояснил, что завершение американской военной операции против Ирана ожидается в течение двух или трех недель.

Незадолго до этого глава Белого дома опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором отметил, что Штаты больше не будут помогать тем странам, которые отказали в его просьбе вместе защитить Ормуз от Ирана. Он призвал их «добывать нефть самим» и «учиться бороться самостоятельно».

«Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, например, Британия, которая отказалась участвовать в «обезглавливании» Ирана, у меня есть для вас предложение: первое – покупать у США, у нас его много, а второе – наберитесь мужества, отправляйтесь в пролив и просто захватите его», – написал Трамп.

Напомним, глава Белого дома пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала газета The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона успехом не увенчались.

Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

От участия в коалиции отказалась и Франция, отмечала The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе.

Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты.

Отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» задело Трампа. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – заявил он.