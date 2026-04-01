Politico: Конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом

Tекст: Дарья Григоренко

Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом из-за войны в Иране, которая привела к перекрытию Ормузского пролива и угрозе перебоев в поставках нефти и газа, пишет Politico

Примерно 20% мировых поставок нефти и газа проходят через этот стратегический пролив, и Иран сейчас угрожает атаковать любые суда без разрешения Тегерана. Уже сейчас в Европе фиксируется резкий рост цен на топливо и перебои с поставками, а промышленность ощущает первые удары кризиса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил грядущую нагрузку на европейскую экономику с кризисами, вызванными пандемией ковида и началом спецоперации на Украине. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто признался: «Я вынужден знать вещи, которые не дают мне спать». Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что последствия конфликта «скорее всего, выходят за пределы того, что мы можем себе сейчас представить».

Хуже всего ситуация тем, что, по словам аналитика Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Марии Яллер-Макаревич, ранее подобные сценарии считались теоретическими, а теперь закрытие Ормузского пролива затрагивает 20% мирового рынка энергоресурсов. Уже перенаправлены десятки танкеров сжиженного газа из США и Нигерии в Азию, что усиливает конкурентную борьбу за сырье и сокращает поставки в Европу. Европейские лидеры, по данным экспертов, начинают понимать, что поставок, на которые они рассчитывали, может не быть, и первые последствия Европа почувствует уже в ближайшие недели.

Цены на топливо в ЕС выросли на 15% за месяц, и европейские правительства вынуждены рассматривать меры по ограничению спроса, включая сокращение транспорта, введение воскресений без машин и даже топливные карточки. Особенно уязвимым оказался авиарынок: цена на авиакеросин в Европе удвоилась, и авиакомпании вынуждены повышать тарифы и сокращать рейсы. В частности, Lufthansa обсуждает временное выведение из эксплуатации до 40 самолетов.

Промышленность ЕС уже страдает: производители химии, стали и удобрений отмечают резкий рост издержек. Глава объединения производителей удобрений Fertilizers Europe заявил, что ситуация на мировом рынке приведет к быстрому росту затрат на сырье и может ударить по всей пищевой цепочке. Европейские производители пластмасс и полупроводников также отмечают риски перебоев.

Экономисты и Еврокомиссия предупреждают о возможной стагфляции: сочетании низкого роста и высокой инфляции, схожем с кризисом 1970-х. Ожидается снижение темпов роста до 1% и ускорение инфляции, что вынудит регуляторов повышать ставки и сделает обслуживание государственного долга дороже.

Даже если война закончится немедленно, восстановление займет не менее года, подчеркнул глава МЭА Фатих Бироль. Если конфликт затянется, последствия для европейской экономики могут быть беспрецедентными. По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, даже после наступления мира Европа еще долго будет ощущать последствия разрушения энергетической инфраструктуры региона.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители и конфликта на Ближнем Востоке.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике из-за угрозы перебоев поставок и роста мировых цен на нефть.