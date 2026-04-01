Politico: Эксперты предупредили о последствиях нейтралитета Европы по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская точка зрения, согласно которой конфликт с Ираном «не наша война», ошибочна и стратегически опасна, пишет Politico.

Автор статьи заявил, что вмешательство Ирана в европейские общества через исламские радикальные сети уже ощущается сильнее, чем в США, а значит, Европе не стоит дистанцироваться от происходящего. «Это гораздо больше наша война, чем американская», – подчеркивает издание.

В материале отмечается, что подобная позиция Европы только поощряет общих противников и ускоряет отход американской солидарности. Если европейцы считают, что война с Ираном их не касается, то США могут в будущем занять аналогичную позицию по конфликту на Украине, предполагает автор. В этом случае Европе придется самостоятельно справляться как с угрозой исламизма, исходящей из Тегерана, так и с «имперской агрессией Москвы».

Politico пишет, что европейские лидеры вместо поиска совместных решений часто предпочитают публичные заявления, которые лишь усугубляют разногласия с США. В долгосрочной перспективе, по мнению издания, это приведет к ослаблению трансатлантических связей, которые обеспечивали мир и безопасность последние 80 лет. Автор подчеркивает, что Европа не способна в одиночку справиться с угрозами со стороны Ирана и России.

Издание напоминает, что власти Ирана и их структуры десятилетиями проводят политику террора не только внутри страны, но и за её пределами, включая Европу. Речь идет и о поддержке террористических группировок, и о развитии ядерного оружия, что, по мнению автора, представляет экзистенциальную угрозу для Запада.

Politico считает необходимым для Европы поддержать действия США и Израиля, направленные на ослабление режима в Иране. Независимо от конечных целей операции, автор отмечает, что Европе «даны время и шанс» для укрепления собственной безопасности и сохранения союзнических отношений с США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар считал решение европейцев не поддерживать Дональда Трампа в войне против Ирана временным.

Европейские политики выражали опасения прекращения американской военной помощи Украине в случае отказа ЕС поддержать силовую операцию Вашингтона против Ирана.

Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн в интервью Politico заявил о фактическом состоянии войны Европы с Ираном.