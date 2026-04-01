Савельев назвал Трансарктический коридор главной альтернативой южным морским путям

Tекст: Вера Басилая

Виталий Савельев, выступая на пленарной сессии Международного транспортно-логистического форума, заявил, что Трансарктический транспортный коридор становится главной безопасной альтернативой южным морским путям из-за угроз в Красном море и нестабильной работы Суэцкого канала, передает РИА «Новости».

«На фоне возникающих угроз в Красном море и неспокойной работы Суэцкого канала Трансарктический транспортный коридор становится главной безопасной альтернативой южным морским путям», – заявил Савельев.

Также Савельев подчеркнул, что Северный морской путь для России – это не просто коммерческий маршрут, а способ обеспечить круглогодичную связанность регионов страны. Он отметил, что растет интерес к этому маршруту как среди российских, так и иностранных судовладельцев, поскольку Севморпуть является самым коротким между Европой и Азией, а также безопасным на фоне напряженности в Красном море и Персидском заливе.

Кроме того, Савельев заявил, что Россия предлагает международным партнерам безопасные и предсказуемые транспортные маршруты благодаря уникальному географическому положению. Он добавил, что в условиях формирования новой архитектуры мировой торговли значение надежных транспортных путей возрастает.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что будет повышаться безопасность судоходства на Северном морском пути и по всему Трансарктическому транспортному коридору. Глава Минтранса Андрей Никитин в марте называл Северный морской путь хорошей альтернативой не только Суэцкому каналу, но и Ормузскому проливу.

Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут проходит от Петербурга через Мурманск до Владивостока.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока через Архангельск.