В Амстердаме отпраздновали 25-летие со дня первой в мире однополой свадьбы

Tекст: Мария Иванова

Юбилейную дату столица Нидерландов отметила ночной церемонией в городской ратуше, где сразу после полуночи среды мэр Фемке Халсема поженила три однополые пары, передает AP.

Праздник прошел ровно через 25 лет после того, как ее предшественник Йоб Кохен в апреле 2001 года зарегистрировал первые в мире четыре однополые брака, став переломным моментом для законодательства о правах LGBTQ+ почти в 40 странах.

Среди гостей оказались Герт Кастеел и Долф Паскер, которые поженились 1 апреля 2001 года. Они признались, что «очень счастливы и поражены тем, как быстро пролетели 25 лет». По словам Паскера, «удивительно и трогательно», что этому событию уделяется столько внимания.

С тех пор в Нидерландах однополые свадьбы стали обычным делом: по данным национального статистического ведомства, с 2001 года брак заключили более 36 тыс. однополых пар.

Премьер-министр страны Роб Йеттен, первый открытый гей на этом посту, сообщил, что вскоре планирует жениться на аргентинском хоккеисте на траве Николасе Кинане, завоевавшем бронзу на Олимпиаде в Париже 2024 года. «Как премьер-министр я очень горжусь тем, что мы отмечаем 25 лет всеобщего брака в Нидерландах», – сказал он на ночной церемонии.

Йеттен также вспомнил, что в 14 лет по телевизору видел первые однополые свадьбы в Амстердаме, и отметил, что этот момент стал для него и многих других «вдохновляющим и освобождающим».

В США Верховный суд признал однополые браки по всей стране в 2015 году, а к тому времени многие штаты уже легализовали такие союзы. Согласно исследованию прошлого года, сейчас в США зарегистрировано более 800 тыс. однополых супружеских пар.

Американка Эми Куинн, одна из первых, кто вступил в однополый брак в штате Нью-Джерси в 2013 году, объяснила, что решение оформить отношения было связано с планами завести ребенка: юристы советовали, что брак облегчит внесение имен обеих женщин в свидетельство о рождении и обеспечит права на подписание школьных документов и посещение больниц. По ее словам, удивляет, насколько недавно такие права стали возможными. При этом правозащитная организация Human Rights Campaign насчитала инициативы как минимум в девяти штатах, нацеленные на пересмотр признания однополых браков, однако эти законопроекты не продвинулись.

На этом фоне представитель крупнейшей нидерландской организации COC Филип Тайсма заявил, что несмотря на юбилей, страна уступила ряду европейских государств по защите прав LGBTQ+. По его словам, Нидерланды «стали немного ленивыми», а в других странах приняты более продвинутые законы в сфере прав трансгендерных людей. Он отметил, что и сегодня в Нидерландах людей продолжают травить в школах и на улице за то, что они держатся за руки.

В США консерваторы оспаривают запреты на так называемую конверсионную терапию для детей, и Верховный суд постановил, что запрет в Колорадо затрагивает вопросы свободы слова и должен быть дополнительно рассмотрен судом нижестоящей инстанции.

В США в последние годы усилилась реакция против прав трансгендерных людей: большинство штатов запретили участие трансгендерных женщин и девушек хотя бы в части женских спортивных соревнований и ограничили доступ детей и подростков к гендерно-утверждающей медпомощи, включая блокаторы полового созревания, гормональную терапию и операции, отмечает агентство. Президент США и его администрация также продвигали ограничения для трансгендерных граждан.

Таиланд в прошлом году легализовал однополые браки и стал первой страной Юго-Восточной Азии с таким законом.

Парламент Греции в 2024 году принял закон о браках однополых пар и сделал страну первой православной страной с их разрешением.