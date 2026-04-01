Школьник на Урале выстрелил в одноклассницу из пневматики

Возбуждено уголовное дело о халатности, указали в ведомстве, передает ТАСС.

По данным следствия, на территории школы 13-летний школьник из личной неприязни произвел выстрел в голову своей однокласснице из пневматического пистолета. Девочке получила ссадину головы, угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Помимо нее незначительные повреждения получили учитель и бухгалтер учебного заведения.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что мальчик воспитывается в полной благополучной семье и ранее не состоял на учете в органах ПДН.

Пневматический пистолет он тайно взял у 19-летнего брата. В отношении родителей школьника подготовлено административное делопроизводство о ненадлежащем воспитании ребенка.

Ранее в школе Верхней Пышмы в Свердловской области пятиклассник во время игры из пневматического пистолета случайно ранил одноклассника в лоб, после чего возбудили дело о халатности.