TWZ: Пентагон признал необходимость в укрытиях для самолетов на Ближнем Востоке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американские военные спешно наращивают системы укрепленных укрытий для личного состава и техники на базах на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что защита объектов с помощью бункеров и других средств физического укрепления теперь стала одним из главных приоритетов на фоне иранских ракетных и дроновых атак.

Хегсет, выступая на брифинге в Пентагоне, рассказал о своей недавней поездке в регион и дисциплине войск при использовании защитных сооружений.

«Я скажу так: то, что я увидел, там, где я побывал, – это полностью выверенная дисциплина использования бункеров и их улучшения», – заявил он, отметив, что в первые дни конфликта США максимально усиливали оборону, включая фортификации и рассредоточение личного состава.

По его словам, количество бункеров на базах постоянно растет, а их быстрое развертывание и доработка становятся приоритетом оперативного командования наряду с эшелонированной системой ПВО.

Хегсет подчеркнул, что в защиту входят не только комплексы Patriot и THAAD, но и боевое дежурство истребителей, другие кинетические средства, а также электронная война. Он добавил, что командиры стараются избегать предсказуемых схем базирования, регулярно перемещая ценные воздушные и другие активы.

Поводом для вопросов к Пентагону стало уничтожение 27 марта иранским ударом самолета дальнего радиолокационного дозора E-3 Sentry (AWACS) на базе Принс-Султан в Саудовской Аравии, где также были повреждены другие самолеты и ранены американские военнослужащие. Ранее издание указывало на уязвимость неукрытых самолетов, годами остававшихся на открытых стоянках.

На фоне обострения 23 марта Космические силы США разместили запрос на поставку в Иорданию «сборных транспортируемых укрепленных укрытий», которые должны быть доставлены в течение нескольких недель или даже дней после заключения контракта. Основным узлом присутствия США в стране является база Muwaffaq Salti, уже подвергавшаяся иранским атакам, в том числе по радару ПРО AN/TPY-2.

Кроме того, 25 марта Корпус инженеров армии США объявил о планах строительства новых подземных укрепленных объектов на авиабазе Al Udeid в Катаре, где работы начнутся не ранее 2028 года. При этом на протяжении многих лет американское командование ставило под сомнение целесообразность масштабных вложений в физическое укрепление, делая ставку на мобильность, рассредоточение, маскировку и активные системы ПВО.

Уничтожение E-3 на базе Принс-Султан усилило дискуссию о пределах концепции, предполагающей рассредоточение авиации. Спутниковые снимки показывают, что самолеты ВВС США по-прежнему нередко стоят на открытых участках рулежных дорожек, тогда как сами базы хорошо известны противнику.

Хегсет также намекнул на сообщения о том, что Россия и Китай помогают Ирану в целеуказании, в том числе предоставляя спутниковые снимки ключевых объектов в регионе. При этом отмечается, что Тегеран имеет собственные разведывательные каналы и демонстрирует способность точечно бить по ценным радиолокационным и коммуникационным системам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский удар по авиабазе «Принс Султан» в Саудовской Аравии уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS. Военные эксперты в России назвали этот удар разрушением мифа о неприкосновенности передовых американских баз и сигналом об уязвимости дорогих воздушных командных пунктов.