Белый дом анонсировал важное заявление Трампа о войне с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США выступит с заявлением о войне с Ираном в среду в 21:00 по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

Речь президента состоится в прайм-тайм и будет посвящена обновленной информации о ходе военных действий на территории Ирана. Американский лидер накануне отметил, что США в ближайшие недели могут завершить участие в конфликте, поскольку основные военные цели уже достигнуты.

Президент США заявил журналистам: «Я бы сказал, что через две недели, может быть, через две недели, может быть, через три. Мы уйдем, потому что у нас нет причин продолжать это».

Он добавил, что дальнейшее обеспечение судоходства в Ормузском проливе станет задачей других государств, а не только Вашингтона.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

По данным WSJ, президент США в частных разговорах с советниками выразил намерение завершить войну с Ираном в ближайшие недели.

Соединенные Штаты заявили, что не планируют заниматься нормализацией судоходства в Ормузском проливе и намерены завершить военные действия против Ирана в ближайшее время.