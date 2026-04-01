Lean In выявил разрыв в признании женских успехов в ИИ

Lean In зафиксировал гендерный разрыв в признании навыков работы с ИИ

Tекст: Мария Иванова

Исследование Lean In выявило, что женщины в США не только реже используют искусственный интеллект на работе, но и значительно реже получают за это признание, сообщает Axios.

Среди опрошенных 1 тыс. взрослых 78% мужчин и 73% женщин заявили о применении ИИ в профессиональной деятельности. Однако только 18% женщин, использующих такие инструменты, получали похвалу от руководства, тогда как среди мужчин этот показатель составил 27%.

Менеджеры поощряли освоение ИИ у 30% сотрудниц и у 37% сотрудников. Авторы опроса отмечают, что эти результаты совпадают с более ранними исследованиями, согласно которым женщины-разработчики, использующие ИИ, воспринимаются менее компетентными по сравнению с коллегами-мужчинами. Кроме того, женщины в целом получают меньше позитивных отзывов на работе.

Основательница Lean In Шерил Сандберг подчеркнула, что в сфере ИИ проявляются те же предубеждения, которые долгое время существуют в офисах: мужчин чаще хвалят за инициативу, а женщин чаще критикуют. По ее словам, если не обратить внимание на этот разрыв сейчас, он со временем только усилится: «Эти маленькие разрывы станут действительно большими со временем, если мы не обратим на них внимание прямо сейчас».

Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины чаще выполняют умственную работу и поэтому находятся в более высокой зоне риска замещения их искусственным интеллектом.

Участницы конференции в Лондоне ранее заявили о наступлении мира «ИИ без женщин» и о крайне низкой доле женщин в венчурном капитале и финансировании исследований их здоровья.