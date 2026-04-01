Politico: Европа усиливает сопротивление просьбам США о помощи в борьбе с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, во вторник президент США резко критиковал Францию за закрытие ее воздушного пространства для транспортировки военных грузов в Израиль. Даже ближайшие союзники США, включая Италию и Польшу, отказались поддержать американские инициативы. Испанские и швейцарские власти ранее также запретили такие полеты.

Польша заявила, что не собирается перебрасывать свои комплексы Patriot на Ближний Восток, подчеркнув приоритет собственной безопасности. Британия ограничила доступ американских военных к чувствительным совещаниям и медлит с ответами на запросы о доступе к своим базам, а премьер-министр Кер Стармер подвергся критике со стороны главы Белого дома за незаинтересованность в конфликте с Ираном.

Эксперты отмечают, что ключевая причина европейского сопротивления – отсутствие консультаций со стороны США перед началом военных действий и неясность американских целей в этом конфликте. Представитель Минобороны одной из стран ЕС заявил: «Факт отсутствия полной ясности по целям США и минимальных консультаций с союзниками имеет значение», добавив, что страны Восточной Европы ориентированы прежде всего на собственную территориальную безопасность.

Несмотря на то что Германия по-прежнему позволяет США использовать свои базы, в Берлине опасаются возможных юридических последствий. Решения о запретах на использование баз не обсуждались официально в НАТО, однако, по словам одного из дипломатов альянса, очевидно наличие «различий во взглядах», что лишь усиливает напряженность в трансатлантических отношениях на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия отказала американским бомбардировщикам в использовании авиабазы Сигонелла на Сицилии для промежуточной посадки по пути на Ближний Восток.

Мадрид отказался предоставлять воздушное пространство и военные аэродромы самолетам США и Израиля, задействованным в операции против Ирана, сделав исключение только для экстренных случаев.

Испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не предоставляются для операций США против Ирана, пока нет соответствующего решения международных структур.