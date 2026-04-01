В Южной Африке зафиксировали резкий рост морских перевозок из-за Ирана

В Южной Африке резко вырос трафик морских перевозок из-за конфликта в Иране

Tекст: Вера Басилая

Крупнейшие мировые перевозчики, такие как Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, перенаправили свои суда с маршрутов через Ормузский пролив и Красное море на путь вокруг мыса Доброй Надежды. Причиной стали военные действия США и Израиля против Ирана, в ответ на которые Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, был фактически закрыт с конца февраля, передает The New York Times.

Атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на израильские цели также усугубили ситуацию, расширив зону конфликта и усилив угрозы для судоходства в регионе. Экономист из Кейптауна Брайан Ингпен отметил, что из-за этого трафик у южноафриканского побережья почти удвоится, как это уже было год назад на фоне прошлых обострений.

По его словам, через мыс Доброй Надежды теперь может проходить до 150 судов в сутки, а стоимость перевозок по новому маршруту увеличилась на 30–70%. При этом наибольшую выгоду от роста судоходства получают офшорные сервисные компании, обеспечивающие поддержку судам без необходимости захода в порты.

Ранее советник командующего КСИР Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе, а крупнейший контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по этому маршруту.

Китайская судоходная компания COSCO Shipping приняла решение немедленно приостановить новые бронирования на перевозки в и из стран Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта и трудностей с проходом через Ормузский пролив.

ОАЭ рассматривают возможность военной поддержки США и союзников для силового открытия Ормузского пролива и разминирования стратегически важного маршрута.