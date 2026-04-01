Rheinmetall и Boeing договорились обеспечить Германию боевыми дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Boeing Australia и крупнейший немецкий производитель вооружений Rheinmetall договорились совместно предлагать беспилотник MQ-28 Ghost Bat для нужд Бундесвера, сообщает TWZ.

Согласно заявлению Rheinmetall, их целью является предоставить Германии «зрелое решение» в сфере беспилотных боевых платформ уже к 2029 году. Компания отмечает, что Ghost Bat – это «мировой лидер среди CCA (collaborative combat aircraft)», обладающий модульной конструкцией, которая позволяет адаптировать дрон под требования немецкой армии.

Если Германия выберет MQ-28, Rheinmetall станет системным интегратором, отвечая за адаптацию платформы к национальным стандартам, интеграцию в боевые системы и поддержку эксплуатации. Важным преимуществом MQ-28 называют то, что большая часть разработок уже оплачена Австралией, а сам дрон считается более зрелым по сравнению с европейскими аналогами. Rheinmetall рассматривает потенциальные доходы от этого проекта на уровне сотен миллионов евро.

MQ-28 уже совершил более 150 испытательных полётов, включая успешный запуск ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM на австралийском полигоне. Королевские ВВС Австралии стали первым заказчиком Ghost Bat: они приобрели восемь прототипов Block 1, а на подходе – девять дронов Block 2 для оперативных испытаний. Кроме того, идёт разработка усовершенствованной версии Block 3 с внутренним оружейным отсеком, способным нести одну ракету AMRAAM или две авиабомбы GBU-39/B SDB.

Rheinmetall уточняет, что MQ-28 сможет обеспечить Германии ударные возможности уже к 2029 году, хотя пока неясно, будет ли это только работа по наземным целям или дрон оснастят и средствами воздушного боя. Система отличается высокой модульностью: для Block 2 уже интегрирован инфракрасный поисково-следящий датчик, а для Block 3 Boeing разрабатывает три-четыре варианта сенсорных модулей, которые можно менять, заменяя весь нос самолёта.

На данный момент MQ-28 рассматривается как претендент в конкуренции с американским дроном XQ-58A Valkyrie, который Airbus и Kratos планируют адаптировать для европейских операторов, а также перспективным немецким CA-1 Europa и концепцией Wingman от Airbus. Решение о выборе платформы определит будущую структуру немецких ВВС, которые к концу десятилетия рассчитывают интегрировать в свой арсенал передовые беспилотные боевые самолёты нового поколения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер к 2029 году планирует получить дальнобойные беспилотники от консорциумов с участием Airbus, Rheinmetall и других компаний.

Правительство Германии рассматривает крупный контракт на закупку 520 разведывательных дронов Falke у компании Quantum Systems.

Минобороны Германии в ускоренном порядке планирует закупить боевые дроны Virtus и HX-2 у стартапов Stark Industries и Helsing на сумму 536 млн евро.