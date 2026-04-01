Ученые побили рекорд скорости передачи данных по оптоволокну

Рекорд передачи данных по старому оптоволокну достиг 450 терабит в секунду

Tекст: Мария Иванова

Новый рекорд скорости передачи данных через коммерческое оптоволокно зафиксирован в Лондоне, пишет New Scientist.

По паре уже проложенных кабелей под городскими улицами удалось передать 450 терабит в секунду, то есть 450 000 000 000 000 бит в секунду. Этого хватило бы, чтобы одновременно транслировать около 50 млн фильмов.

Команда Полины Байвел из University College London использовала городскую линию от лаборатории в Блумсбери до дата-центра в Canary Wharf и обратно. Достигнутая скорость примерно в десять раз превысила показатели действующих коммерческих сетей. По расчетам исследователей, массовое внедрение такой технологии дало бы прирост пропускной способности, сопоставимый с прокладкой рядом с каждым действующим кабелем еще девяти линий.

Байвел признала, что людям такой запас скорости может и не понадобиться: «Есть лишь определённое количество данных, которое вообще можно обработать – можно смотреть только ограниченное число фильмов». При этом она отметила, что стремительный рост инфраструктуры искусственного интеллекта уже генерирует огромные массивы информации, которые нагружают сеть.

Рекорд стал возможен благодаря специально разработанному оборудованию, позволившему задействовать широкий спектр длин волн от 1264 до 1617,8 нанометра. Для разных частот пришлось по-новому компенсировать искажения, возникающие из-за изменения показателя преломления волокна при разных интенсивностях лазерных импульсов. Более высокие скорости ранее достигались только в строго контролируемых лабораторных условиях.

На этот раз испытания прошли по давно эксплуатируемым кабелям с загрязненными разъемами, проложенным под шумным городом, что делает результат близким к реальным условиям. Исследователи считают, что коммерческое внедрение таких систем возможно в течение пяти лет. По словам Керрианн Харрингтон из University of Bath, работа показывает практичный способ быстро увеличить емкость сетей за счет уже проложенного, самого дорогого в замене оптоволокна, и может дать более быстрый эффект, чем разработка новых типов волокон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японские власти к 2027 году запланировали строительство 600-километрового оптоволоконного канала передачи данных с квантовым шифрованием для защищенной связи между Токио, Нагоей, Осакой и Кобэ.

Между тем стратегический проект «Полярный экспресс» призван связать Мурманск и Владивосток оптоволоконным кабелем по дну океана.

В прошлом году в России завершили модернизацию государственного эталона времени и частоты, это позволит начать внедрение сетей шестого поколения с существенно более высокой скоростью передачи данных.