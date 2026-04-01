Экс-полковник ВВС США Пананон: Воздушные заправщики США работают на пределе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вывод из эксплуатации KC-10 создал нехватку, которую очень трудно восполнить, заявил Пананон в интервью The War Zone.

По его словам, США теоретически способны одновременно поддерживать боевые действия на Ближнем Востоке и в Тихом океане, однако такая схема резко увеличит нагрузку на личный состав, технику, систему снабжения и закупок.

Он подчеркнул, что длительные перелеты через несколько часовых поясов превращают заправку в «игру для молодых», где главным врагом становится усталость экипажей и наземных служб.

Пананон указал, что заправщики практически не защищены от современных ракет и истребителей Китая и вынуждены держаться вдали от зоны поражения, полагаясь на ударные самолеты и партнеров по коалиции.

В качестве возможной защиты он назвал комплексы LAIRCM, электронную борьбу, беспилотные платформы и даже мини-перехватчики, но предупредил, что интеграция новых систем на старые KC-135 осложняется устаревшей электроникой.

Также он выступил за резкое повышение связности флота заправщиков, напомнив о потенциале сетей вроде Link 16 и важности быстрого обмена боевыми данными.

Ранее Пананон заявлял, что операция «Эпическая ярость» вывела парк американских самолетов-заправщиков на предел возможностей.

Напомним, в небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, один сел в аэропорту Бен-Гурион, второй разбился над Ираком, погибли все шесть членов его экипажа.