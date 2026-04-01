Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь Трампа

Tекст: Вера Басилая

Документ, подписанный губернатором Флориды Роном Десантисом, предусматривает, что с июля международный аэропорт Палм-Бич будет называться Президент Дональд Дж. Трамп Интернешнл, передает The Washington Post. Американский лидер часто пользуется этим аэропортом для поездок к своей резиденции Мар-а-Лаго.

Закон был принят по инициативе республиканцев в законодательном собрании штата, а его автором выступила депутат Мег Вайнбергер. Десантис в ходе пресс-конференции отметил, что переименование «уместно», поскольку Трамп стал первым президентом, проживающим во Флориде, и не просил о смене названия.

«Это было бы другое дело, если бы он сам выступил с инициативой, но это сделали законодатели», – сказал Десантис, подчеркнув, что решение принималось без запроса со стороны президента.

Переименование произошло на фоне подачи компанией DTTM Operations, связанной с президентом США, заявок на торговые марки для нескольких аэропортов с его именем. В Федеральном авиационном управлении пояснили, что такие смены решаются на местном уровне и требуют лишь административных корректировок, включая внесение изменений в базы данных и навигационные карты.

В Конгрессе США республиканец Брайан Маст внес аналогичный федеральный законопроект, предполагающий обозначение аэропорта кодом DJT. Демократы критически восприняли инициативу, назвав ее затратной и излишней, а стоимость работ по переименованию оценивается в 2,7 млн долларов. Белый дом и сам президент США публично не комментировали смену названия, однако его сын Эрик поблагодарил республиканцев за поддержку.

