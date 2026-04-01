Авиаэксперт оценил возможные причины катастрофы Ан-26 в Крыму

Авиаэксперт Гусаров: Крушение Ан-26 в Крыму мог вызвать отказ двигателя или системы управления

Tекст: Анастасия Куликова

«Ан-26 – это многоцелевой транспортный самолет. Он особенно широко применялся в советские времена. Но и сейчас лайнер используется как в военной, так и в гражданской авиации», – рассказал Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру».

Он напомнил, что некоторым машинам более 50 лет, но тем не менее они отличаются высокой надежностью: «Неслучайно эти самолеты такие долгожители». «Причины катастрофы Ан-26 над Крымом выяснит комиссия Минобороны и военные следователи. Судить сейчас о том, что на самом деле произошло на борту, довольно сложно», – сказал собеседник.

Гусаров допустил, что к трагедии могло привести и попадание птиц в двигатель. «Это нередкая причина аварий в авиации, – заметил спикер. – Если же предположить, что возникла техническая неисправность – скажем, отказ двигателя или системы управления, то контролировать параметры полета становится практически невозможно. То есть самолет летит куда угодно, а на его пути могла оказаться скала».

Напомним, военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при плановом перелете над Крымом. По данным Минобороны, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Позже в СК уточнили, что на борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира.

«Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность», – заявили в военном ведомстве. По данным источников РИА «Новости» и ТАСС, Ан-26 «врезался в скалу».

На месте происшествия работает специальная комиссия Минобороны для выяснения обстоятельств случившегося. Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.