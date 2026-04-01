Авиаудары повредили собор РПЦ рядом с бывшим посольством США в Тегеране

Собор Русской православной церкви в Тегеране пострадал от авиаударов

Tекст: Мария Иванова

Повреждения Свято-Николаевского собора Русской православной церкви в Тегеране произошли после авиаударов по зданию бывшего посольства США в иранской столице, сообщает ТАСС. Об инциденте рассказал клирик собора игумен Варлаам (Дульский).

По его словам, пострадали входные ворота и двери храма, а во всех окнах выбило стекла. Кроме того, обрушились потолки в некоторых вспомогательных постройках, расположенных на территории собора.

Игумен Варлаам уточнил, что как минимум две ракеты ударили по комплексу бывшего американского посольства, которое находится примерно в 150 метрах от Свято-Николаевского собора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал SNN сообщил о разрушении множества жилых домов в центре Тегерана в результате авиаударов США и Израиля в районе площади Фирдоуси.

Глава комитета по туризму городского совета Тегерана Ахмад Алави заявил о повреждении более 120 памятников культуры по всей стране, включая 43 объекта в столице и дворцовый комплекс Голестан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила о повреждении в Иране архитектурных шедевров Всемирного наследия ЮНЕСКО и помещений российского генконсульства в Исфахане из-за ударов США и Израиля.