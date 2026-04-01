Тюрьмы Британии столкнулись с массовой контрабандой при помощи дронов

Tекст: Мария Иванова

О масштабах воздушной контрабанды в британских тюрьмах сообщила газета The New York Times.

В Лондоне 29-летний Шафагхатулла Мохсени был признан лидером банды, которая с декабря 2024 года до ареста в феврале 2025-год совершила около 140 нелегальных полетов к девяти тюрьмам Англии. По данным прокуроров, он получил почти 27 тыс. фунтов, около 36 тыс. долларов, за доставки наркотиков, телефонов, зарядок, табака и ножей.

Согласно правительственной статистике, заметные в небе дроны – лишь небольшая часть реальных поставок. Только за год, завершившийся в марте 2025 года, в тюрьмах Англии и Уэльса зафиксировали рекордные 1 712 случаев появления дронов, причем большинство ночных рейсов, по оценкам экспертов, остается незамеченным.

Глава ассоциации начальников тюрем Том Уитли рассказал, что заключенные заказывают уже не только телефоны и оружие, но даже инъекции для похудения: «Они тащат внутрь все, что угодно».

Представители тюремной службы и полиции напоминают, что большинство тюрем построено десятилетия и даже столетия назад и защищено от побегов с земли, а не с воздуха. Заключенные оформляют заказы по спрятанным телефонам или через сообщников внутри, а оплату берут на себя родственники и друзья, при этом цена товара возрастает в тюрьме в пять–десять раз. Профсоюз надзирателей предупреждает, что уже фиксировались доставки мачете и, по их мнению, вопрос появления огнестрельного оружия или побега – лишь дело времени.

Национальное контрольно-счетное ведомство Британии в свежем отчете связало рост наркотической зависимости среди заключенных с поставками дронами, подчеркивая, что такие устройства могут приносить крупные партии контрабанды точно к нужной камере. Для борьбы с этим над корпусами тюрем устанавливают сеть, на окнах монтируют решетки, а власти объявили конкурс на создание технологий, способных безопасно останавливать враждебные дроны в охраняемом воздушном пространстве.

Полиция патрулирует районы вокруг тюрем, изучает изъятые дроны по отпечаткам и цифровым данным, однако признает, что после взлета аппарата возможности силовиков резко сокращаются, и поймать оператора удается уже при обысках по месту жительства.

