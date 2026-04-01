Путин заявил о ключевой роли России в новой архитектуре глобальной логистики

Tекст: Вера Басилая

Россия может сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам логистического форума на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что российские логистические маршруты могут быть выгодны партнерам как с точки зрения экономии времени и средств, так и для диверсификации транспортных потоков.

Путин отметил, что сфера транспорта и логистики сегодня сталкивается с серьезными геополитическими вызовами. «Эти ключевые для глобальной экономики сферы сейчас переживают глубокие изменения, сталкиваются с серьезными геополитическими вызовами», – заявил глава государства.

«События в Иране уже оказывают прямое влияние на энергетические рынки и транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив. Всё больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок: решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам», – подчеркнул Путин.

«Россия может предложить миру такие решения и сыграть важную роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли в целом. Для наших партнеров российские логистические маршруты могут быть выгодны как экономически благодаря сокращению сроков перевозок, так и с точки зрения диверсификации глобальных транспортных потоков», – добавил президент.

Путин обратил внимание на технологическую революцию в транспортной отрасли, в частности на применение искусственного интеллекта и робототехники.

«На базе цифровых платформ намерены интегрировать все элементы рынка транспортных услуг, выстраивать управление беспилотными системами, логистикой, внедрять единые транспортные документы при международных перевозках, практически в постоянном режиме осуществлять контроль за состоянием инфраструктуры и транспортных средств», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова делиться опытом, проводить совместные научные и образовательные программы для развития отрасли. Он выразил уверенность, что Международный транспортно-логистический форум станет важной площадкой для сотрудничества и будет проходить регулярно раз в два года.