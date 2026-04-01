Молдавия израсходовала коммерческие запасы газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бузату сообщил, что коммерческие запасы газа в Молдавии практически исчерпаны, на складах осталось лишь 4-5 млн кубометров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что эти ресурсы обычно используются для покрытия пикового спроса, однако сейчас их практически не осталось.

Бузату отметил, что у Молдавии есть и стратегические резервы газа, доступ к которым открыт благодаря действующему режиму чрезвычайного положения в энергетике. Несмотря на это, ранее страна старалась не расходовать эти стратегические запасы. Глава «Энергоком» выразил надежду, что правительству удастся своевременно восполнить коммерческие резервы.

Напомним, с 25 марта в Молдавии введен режим ЧП в энергетике сроком на 60 дней. Ситуация осложнилась после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а Кишинев отказался оплачивать долг перед Газпромом.

В результате Молдавия и Приднестровье лишились значительной части поставок газа и сейчас зависят от импорта энергоресурсов из европейских стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Виталий Андриевский оценил собственные запасы газа Молдавии как достаточные только до конца марта.

Запасы газа в Приднестровье достигли критической отметки и оказались близки к нулю.

Аналитики предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Молдавии и Приднестровье из-за возможного прекращения транзита российского газа по территории Украины.