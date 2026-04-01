Самойлова и Джиган урегулировали спор о брачном договоре

Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по спору о брачном договоре

Tекст: Мария Иванова

О заключении мирового соглашения между Оксаной Самойловой и Денисом Устименко (Джиганом) сообщил адвокат блогера Олег Тонаканян, передает РИА «Новости».

«Оксана и Денис заключили мировое соглашение», – отметил Тонаканян. Он уточнил, что ходатайство об утверждении договоренности планируется подать в Савеловский районный суд Москвы, где 1 апреля начнется рассмотрение иска Джигана по существу.

Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера, заявлял, что Джиган намеревался добиться равного раздела совместно нажитого имущества. По словам Жорина, брачный договор был подписан артистом в период лечения, когда он находился в уязвимом состоянии и не мог полностью осознать последствия сделки.

В конце февраля Тонаканян отмечал, что Самойлова не получала от Джигана финансовых требований. Самойлова подала на развод в 2025 году, у супругов четверо детей. В ноябре суд предоставил время на примирение, но в январе представитель Самойловой сообщил, что договориться не удалось, и дело было передано в суд вышестоящей инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд не принял решение о расторжении брака между Джиганом и Оксаной Самойловой и дело было передано в Савеловский суд.

