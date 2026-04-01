Пашинян перед визитом в Москву опубликовал новое загадочное видео

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих социальных сетях новое загадочное видео накануне визита в Москву, запланированного на среду. Как сообщает РИА «Новости».

В ролике, озаглавленном «Не прослушка 18+3+3», он имитирует телефонный разговор и говорит: «Нет, брат, я не могу тебе отдать этих трех, честно говоря, потому что решил этих трех отдать народу. Тех других трех? Тех других трех тоже, честно говоря, решил отдать народу. А остальных 18, честно говоря, тоже решил отдать народу. Ну, в принципе, уже отдано, они идут с путевками в руках. Хорошо, друг, хорошо».

Пользователи социальных сетей связали публикацию с предстоящими 7 июня парламентскими выборами в стране, отметив символичность чисел, фигурирующих в видео.

Ранее Пашинян выходил в эфир с необычными вопросами и заданиями для своих политических оппонентов, называя их «сильными парнями». В частности, в конце марта он спрашивал, является ли лишайник фруктом или животным, а ранее предлагал назвать столицу Испании и написать слово «пренебречь» без ошибок.

Кремль ранее анонсировал переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые назначены на 1 апреля.

До этого Пашинян заявил о запланированной поездке в Россию и назвал ее другом страны.

В декабре 2025 года Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы и выложил кадры прогулки в своем Telegram-канале.