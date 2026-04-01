Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в России летом

Tекст: Дарья Григоренко

Особенно это касается Центрального и Южного федеральных округов, где в июле средняя месячная температура заметно превысит среднемноголетние значения, передает ТАСС.

В июне потепление затронет регионы Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также северо-запад Красноярского края. В Приморском крае и на Сахалине, напротив, средняя температура будет ниже, чем в июне 2025 года.

По данным синоптиков, в июле средние показатели превысят норму на востоке Северо-Западного, а также в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, на большей части Урала и в Таймыре. Также отмечается, что на востоке Северо-Западного федерального округа и на западе Урала июль 2026 года будет теплее, чем аналогичный месяц 2025 года.

Температура выше нормы ожидается на Алтае, в Республике Тыва, на большей части Якутии, на севере Хабаровского края и западе Магаданской области. Вместе с тем на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Урала август будет прохладнее, чем годом ранее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что март-2026 станет самым теплым в Москве за всю метеоисторию.

20 марта в России началась астрономическая весна, Солнце пересекло небесный экватор и переместилось в Северное полушарие.