Иранская ракета поразила танкер Qatar Energy у берегов Катара

Ракетный удар из Ирана повредил танкер Qatar Energy в водах Катара

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Катара сообщило о ракетном ударе, передает РИА« Новости».

В ведомстве заявили: «В среду государство Катар подверглось удару тремя крылатыми ракетами, запущенными из Ирана. Наши вооруженные силы успешно перехватили две крылатые ракеты, а третья ракета поразила нефтяной танкер, арендованный компанией Qatar Energy, в территориальных водах Катара».

По информации министерства, после попадания ракеты были оперативно приняты меры для эвакуации экипажа судна. На борту находился экипаж из 21 человека. Всех моряков удалось благополучно снять с танкера, никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к северу от Дохи танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда в Персидском заливе у берегов Катара.

Ракетная атака на объекты сжиженного природного газа Qatar Energy в Рас-Лаффане ранее привела к крупным пожарам и значительному ущербу инфраструктуре.

Два беспилотника из Ирана атаковали промышленные и энергетические объекты в Катаре, включая инфраструктуру компании Qatar Energy на севере страны.