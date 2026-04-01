Бастрыкин потребовал доклад о смерти пациентки столичного салона

Tекст: Алексей Дегтярёв

В соцсетях сообщалось о смерти 58-летней женщины в косметологическом салоне в Москве, по предварительным данным, ее состояние ухудшилось после введения анестезии, указало ведомство, передает агентство «Москва».

«Согласно публикации, салон давно имеет сомнительную репутацию: клиенты неоднократно жаловались на непрофессионализм сотрудников, антисанитарию и устаревшее оборудование. По данному факту следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело», – добавили в СК.

Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах трагедии. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее московских хирургов Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева отдали под суд за смерть пациента после операции в частной клинике IQ Plastique.