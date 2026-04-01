В Совфеде впервые представили новую ракету «Старт-1М» на базе «Тополя»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Макет нового ракетного комплекса с конверсионным носителем легкого класса «Старт-1М», созданный на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», впервые представили на выставке в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

Экспозиция включает ракету, установленную на восьмиосном шасси, обе части окрашены в белый цвет, а на ракете нанесена надпись «Новый старт».

Кроме того, на мероприятии показали макет будущей Российской орбитальной станции, строительство которой планируется начать в 2028 году. Также были представлены макеты ракет «Союз-2», новой «Союз-5», перспективного метанового носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью, лунных станций и различных спутников, включая ГЛОНАСС.

Первый запуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный планируется провести в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конверсионную ракету-носитель легкого класса «Старт-1М» решили создавать в Московском институте теплотехники на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

Комплекс «Старт-1М» на космодроме Восточный должен появиться в числе новых конверсионных носителей наряду с ракетой «Рокот-М».

На космодроме Восточный в 2026 году заработает третий стартовый стол для запусков ракет легкого класса.