США отвергли обвинения в ударе по школе в иранском Ламарде

Военное командование США отвергло обвинения в ударе по школе в иранском Ламарде

Tекст: Вера Басилая

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) отвергло обвинения в нанесении ударов по зданию спортзала и начальной школы в иранском городе Ламард 28 февраля, передает ТАСС.

В опубликованном на официальном сайте командования заявлении подчеркивается, что после проверки этих сообщений Центральное командование подтвердило ложность этих обвинений.

СЕНТКОМ уточняет, что ВС США в этот день не наносили никаких ударов по Ламарду и прилегающим территориям. В заявлении также нет упоминаний о каких-либо других действиях американских военных в регионе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США применили баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) для удара по городу, в результате которого были повреждены спортзал и начальная школа, а число жертв составило 21 человек. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что при атаке пострадали еще 100 человек.

Ранее сообщалось, что удар по городу Ламард на юге Ирана пришелся по спортивному залу и начальной школе рядом с объектом КСИР.

На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана 28 февраля, эксперты обнаружили характерную американскую маркировку.

Иранская сторона приписывает удар по спортивному залу в городе Ламард на юге страны США и Израилю, при этом более 15 человек погибли.