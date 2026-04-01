Цена июньских фьючерсов Brent впервые с 27 марта упала ниже 100 долларов

Нефть Brent впервые за месяц подешевела ниже 100 долларов за баррель

Tекст: Мария Иванова

Мировые цены на нефть в среду утром заметно снизились, передает РИА «Новости».

По данным торгов на 9.44 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,24% по отношению к предыдущему закрытию и составляла 99,56 доллара за баррель.

Котировки Brent впервые с 27 марта опустились ниже психологического уровня в 100 долларов за баррель. Падение во время сессии достигало примерно 4%.

Одновременно майские фьючерсы на нефть марки WTI также шли вниз. Их цена снижалась на 4,05%, до 97,27 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 26 марта цена июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 100,04 доллара за баррель на фоне оживления рынка.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о выгоде логистических, транспортных, страховых компаний и банков от скачка цен на нефть.