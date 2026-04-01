Суды осудили троих россиян за подготовку терактов по заданиям СБУ

ФСБ раскрыла группу диверсантов, работавших на спецслужбы Украины

Tекст: Мария Иванова

О приговорах сообщает ФСБ России, передает РИА «Новости». Две жительницы Ленинградской области 2001 года рождения и мужчина из Удмуртии 1984 года рождения были признаны виновными в работе на украинскую службу безопасности.

В официальном сообщении отмечается: «Центральным и Южным окружными военными судами за подготовку террористического акта осуждены две жительницы Ленинградской области, гражданки России, 2001 г.р., и житель Удмуртской республики 1984 г.р. Установлено, что указанные лица посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителями СБУ, которым сообщили о готовности участия в террористической деятельности для получения вознаграждения, а в дальнейшем – политического убежища на Украине либо в странах Евросоюза».

По данным ведомства, задержанные получили задания подготовить и совершить теракты против офицеров Минобороны России и члена правительства ЛНР, а также провести диверсии на объектах оборонной промышленности и железных дорог. Во время обысков у них изъяли большое количество взрывчатых веществ, компонентов для изготовления взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по сборке самодельных бомб и средства связи с украинскими спецслужбами.

Суд признал всех троих виновными по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств. Им назначено наказание – лишение свободы на сроки от 17 до 20 лет и крупные денежные штрафы.

