В России изменились правила перевода денежных средств

Tекст: Дарья Григоренко

Нововведения затрагивают порядок заполнения платежных поручений для уплаты налогов, сборов, штрафов и иных поступлений на казначейские счета Федерального казначейства, а также оплаты услуг и работ автономных учреждений, передает РИА «Новости».

Министерство финансов отмечает, что изменений в части переводов между физлицами не произошло – нововведения не затрагивают обычные операции граждан. В ведомстве пояснили, что приказ не содержит концептуальных новшеств, а только уточняет уже действующие правила.

С 1 апреля 2026 года начнут действовать отдельные требования к заполнению реквизитов именно для тех платежей, которые идут в бюджетную систему России или на казначейские счета. Для граждан эти правила останутся незаметны, так как не влияют на их повседневные банковские операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России предложил обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства при сумме более 1 млн рублей в месяц.

Минфин также выступил за расширение полномочий Федеральной налоговой службы и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.