Yle сообщил об обнаружении нового БПЛА на востоке Финляндии

Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один упавший беспилотный летательный аппарат на востоке страны, передает ТАСС.

По информации телерадиокомпании Yle, дрон был найден на льду озера Пюхяярви, которое находится недалеко от российской границы. Сейчас место падения оцеплено, пограничники проводят расследование обстоятельств инцидента.

Ранее, 29 марта, два беспилотника упали недалеко от города Коувола на юго-востоке Финляндии. Представители ВВС Финляндии утверждают, что одним из обнаруженных дронов был украинский аппарат Ан-196. Финские власти пока не сообщают дополнительных подробностей о новых находках или их возможных владельцах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили принадлежность одного из упавших в районе Коуволы беспилотников Украине.

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о серьезном нарушении территориальной целостности Финляндии из-за падения беспилотников.

Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен объяснил отказ сбивать проникшие в страну украинские беспилотники их отсутствием непосредственной угрозы и риском сопутствующего ущерба.