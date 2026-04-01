Tекст: Вера Басилая

Идея создания молодежных лабораторий возникла во время Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. Проект предусматривает привлечение молодых специалистов в научную сферу и внедрение научных достижений в различные отрасли общества. По народной программе «Единой России» до 2030 года построят тысячу молодёжных лабораторий, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») отметил, что лаборатории крайне популярны и перспективны: «Молодежная лаборатория – тот самый шанс, который позволяет молодому человеку, который связал свою жизнь с наукой, реализовать свое научное направление».

По его словам, лаборатории получают дополнительное финансирование и возможность создать собственный коллектив, где две трети сотрудников составляют молодые ученые, а опытные наставники помогают развитию новых научных направлений. Партия готова контролировать, чтобы лаборатории соответствовали запросам страны на современные технологии и технологическое лидерство.

Проект, начавшийся на базе организаций Минобрнауки, будет расширяться на другие сферы, такие как здравоохранение, сельское хозяйство и IT-технологии.

С 2019 по 2024 год уже открыто 940 лабораторий, среди которых есть значимые разработки, включая прототип первого квантового компьютера на ионах и тест-систему для диагностики вируса клещевого энцефалита.

В ряде лабораторий достигнуты результаты, которые могут применяться даже в системах предупреждения о цунами, что подчеркивает высокий потенциал новых научных коллективов.