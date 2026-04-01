Глава РАН назвал два основных региона для исследования недр

Глава РАН назвал Дальний Восток и Арктику главными регионами исследования недр

Tекст: Мария Иванова

Глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что Дальний Восток и Арктика обладают огромным потенциалом для научного изучения недр. По его словам, несмотря на развитие технологий, многие районы этих регионов до сих пор остаются малоизученными, передает РИА «Новости».

«Иногда мы говорим, что Луну мы знаем лучше, чем некоторые места на Земле, особенно, если они связаны с глубоководными исследованиями. Действительно, задача освоения Земли ещё достаточно большая. С точки зрения полезных ископаемых изучено менее 40% Дальнего Востока, там колоссальный потенциал», – отметил Красников.

Он также подчеркнул значимость Арктики, где сосредоточены крупные запасы природных ресурсов. Академик напомнил, что в этом регионе находятся не только залежи нефти и газа, но и другие полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на марафоне «Знание.Первые» рассказал о стратегическом значении этих регионов и их богатых ресурсах.

Руководитель Роснедр Олег Казанов в прошлом году сообщил о крупнейших запасах редкоземельных металлов на месторождениях в Мурманской области и Якутии, способных обеспечить мировой спрос.