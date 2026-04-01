Сечин назвал главных получателей выгоды от скачка цен на нефть

Сечин назвал логистов, банки и страховщиков главными бенефициарами роста цен на нефть

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что нефтяной рынок резко отреагировал на эскалацию ближневосточного конфликта и фактическую блокаду Ормузского пролива, передают «Вести».

«Текущими бенефициарами от скачка цен на нефть являются в первую очередь логистические, транспортные, страховые компании и кредитные организации», – заявил Сечин в комментарии к отчету компании.

Он также пояснил, что эффект роста цен для нефтяной отрасли не стоит переоценивать, поскольку его во многом компенсировали увеличившиеся расходы на фрахт, страхование и конвертацию валют. По словам Сечина, российская нефтяная отрасль сейчас оказалась в эпицентре «идеального шторма».

