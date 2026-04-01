Минобороны Литвы: Истребители НАТО в марте 19 раз сопроводили самолеты России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истребители НАТО за март текущего года 19 раз сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ Литвы, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Первое сопровождение было зафиксировано 4 марта, когда АН-26 выполнял рейс в Калининградскую область. В дальнейшем, по данным министерства, истребители поднимались в воздух от трех до шести раз еженедельно.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что процедура сопровождения является стандартной мерой контроля. Для сравнения, в декабре прошлого года и в феврале этого года фиксировали по 13 таких случаев, а в январе – 7 случаев.

Российское оборонное ведомство неоднократно отмечало, что все полеты военных самолетов между материковой частью России и Калининградской областью проходят строго над нейтральными водами и в полном соответствии с международными правилами.

Контроль воздушного пространства над странами Балтии, у которых нет собственных истребителей, осуществляется союзниками по НАТО. С 2004 года на ротационной основе истребители альянса размещаются на базе Зокняй в Литве. С 31 марта к дежурству приступили четыре истребителя Dassault Rafale ВВС Франции и шесть F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Дополнительно, с 2014 года часть миссии выполняется на базе Эмари в Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опровергло претензии Литвы о якобы нарушении ее воздушного пространства после учебных полетов Су-30 над Калининградской областью.

В августе ВВС Германии подняли истребители Eurofighter по тревоге из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении российских и иностранных истребителей.