Сын Усольцевой отказался признавать пропавших родных умершими

Tекст: Вера Басилая

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей в красноярской тайге, Даниил Баталов заявил, что не собирается обращаться в суд для признания своих близких умершими, передает РИА «Новости».

«Буду продолжать поиски. Пока я сам тела не увижу, не поверю (в их смерть)», – заявил Баталов.

Вопрос о признании пропавших без вести умершими возник после истечения полугодового срока с момента исчезновения семьи Усольцевых. Однако Баталов убежден, что поиски должны продолжаться, несмотря на правовые возможности прекратить их.

Согласно Гражданскому кодексу, человек может быть признан умершим, если он отсутствует по месту жительства более пяти лет, либо через шесть месяцев, если пропал в угрожающих жизни обстоятельствах. В случае семьи Усольцевых последняя норма применима, но решение будет зависеть от действий родственников.

В Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю опровергли сведения об обнаружении тел пропавшего семейства туристов Усольцевых.

Следственный комитет заявлял, что исчезновение семьи связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями.

Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» уточнили, что найти Усольцевых удастся, возможно, только после схода снега.