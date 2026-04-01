    1 апреля 2026, 03:46 • Новости дня

    Танкер поражен снарядом в Персидском заливе у берегов Катара

    Tекст: Антон Антонов

    К северу от Дохи танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

    Офицер по безопасности сообщил о поражении танкера неизвестным снарядом в левый борт, в результате чего был поврежден корпус судна. Инцидент произошел в Персидском заливе у берегов Катара, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы предприняли атаку на кувейтский нефтяной танкер в порту Дубая. США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    31 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

    Документ, который приводит Центральное телевидение Китая, был принят по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и главы МИД Пакистана Исхака Дара 31 марта, передает ТАСС.

    «Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», – отмечается в заявлении.

    Стороны подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, а участников конфликта призвали отказаться от применения силы на время переговоров.

    Особое внимание в инициативе уделяется обеспечению безопасности гражданских объектов. Китай и Пакистан настаивают на полном прекращении атак на мирное население, энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки и мирные ядерные объекты. Также отмечается необходимость беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

    Отдельным пунктом инициативы стало требование обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и прилегающих водах. Страны призвали защитить гражданские и коммерческие суда, чтобы как можно скорее восстановить нормальную навигацию в этом важнейшем торговом коридоре.

    Пятым элементом документа обозначено требование обеспечить главенствующую роль Устава ООН в выработке всеобъемлющего мирного соглашения для региона.

    Ранее МИД России призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.

    31 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара, нанесенного США и Израилем.

    О гибели военного заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что вместе с офицером погибли и члены его семьи.

    «Поздравляю и выражаю соболезнования по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников», – заявил Вахиди.

    Накануне КСИР сообщил о гибели командующего ВМС Алирезы Тангсири.

    Ранее высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    31 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель выразил обеспокоенность новым законом Израиля о смертной казни террористов, указав на его дискриминационный характер и противоречие демократическим принципам.

    ЕС выразил серьезную обеспокоенность в связи с принятием Израилем закона о смертной казни для террористов, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что этот шаг является откатом назад и носит явно дискриминационный характер.

    Он отметил, что принятие такого закона особенно негативно сказывается на ситуации с правами человека в Израиле.

    Аль-Ануни подчеркнул, что Евросоюз призывает Израиль соблюдать демократические принципы и придерживаться прежних подходов к вопросам смертной казни.

    Закон предусматривает, что осужденные террористы будут содержаться в отдельных изоляторах с ограниченным доступом для посетителей, а встречи с адвокатами будут проходить по видеосвязи.

    Срок исполнения смертного приговора установлен на 90 дней после вынесения решения суда. На момент казни присутствуют начальник тюрьмы, представитель судебной власти, официальный наблюдатель и член семьи осужденного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Власти Ирана задержали почти 200 человек по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и передаче информации.

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани предположительно казнили по обвинению в работе на израильскую разведку «Моссад».

    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    31 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

    Кремль: Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

    Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, в ходе беседы лидеры выразили серьезную озабоченность ухудшением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, массовой гибелью мирных жителей и разрушением ключевой гражданской инфраструктуры, включая энергетические и промышленные объекты.

    Собеседники подчеркнули, что необходимо как можно скорее прекратить боевые действия и активизировать политико-дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта. При этом, по их мнению, должны учитываться законные интересы всех стран региона, с которыми Россия традиционно поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения.

    Путин и Мухаммед бен Заид с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и ОАЭ, который активно развивается по разным направлениям.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    31 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    TWZ: Израильские F-16 применили кассетные боеприпасы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители F-16I Sufa, участвовавшие в ударах по объектам в Иране, были замечены с кассетными боеприпасами, что указывает на попытку ограничить запуск баллистических ракет, сообщает The War Zone (TWZ).

    Снимки F-16I Sufa, опубликованные израильскими ВВС, показывают, что самолеты участвовали в ударах по Ирану и, вероятно, были оснащены кассетными боеприпасами, передает The War Zone.

    Точные типы суббоеприпасов на фото определить сложно, однако три дня до публикации иранские власти обвинили США в применении авиационных мин BLU-91/B, которые сбрасываются с помощью кассетных бомб. По мнению экспертов, такие боеприпасы могли использоваться для создания минных полей с целью затруднить иранским войскам доступ к пусковым установкам баллистических ракет.

    В публикации израильских ВВС говорится: «Параллельно ВВС нанесли удары по объектам, используемым для хранения и запуска баллистических ракет, представляющих прямую угрозу для граждан Израиля, а также по ряду систем обороны. За последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по объектам производства оружия по всему Тегерану. Удары по военной промышленности режима в Тегеране продолжаются и сейчас. ВВС продолжают наращивать удары, чтобы лишить режим производственных возможностей, которые он создавал годами».

    На размещенных снимках видны боеприпасы с характерными тупыми носами и заметными взрывателями, что соответствует внешнему виду американских кассетных бомб со сбрасываемыми минами типа Gator. Аналитики отмечают, что такие бомбы могут быть загружены различными типами суббоеприпасов, включая противотанковые и противопехотные мины.

    Иран ранее заявлял, что находил авиационные мины BLU-91/B вокруг города Шираз после недавних авиаударов. По данным Bellingcat, Израиль, США и Нидерланды известны как пользователи подобных кассетных боеприпасов. F-16 входит в перечень платформ, способных использовать такие вооружения. Целью минирования может быть затруднение доступа к подземным пусковым установкам ракет и снабжению тяжелой техники для восстановления входов после ударов.

    Среди других кассетных боеприпасов, находившихся на вооружении Израиля, упоминались CBU-58/B с противопехотными боеприпасами и Rockeye с противотанковыми, однако их актуальный статус неясен. Также Израиль разрабатывал собственные кассетные бомбы для разрушения ВПП, но признаков их применения в нынешнем конфликте пока нет.

    Спутниковые снимки показали значительные разрушения на объектах по производству и запуску баллистических ракет в Иране после авиаударов.

    Израильские военные провели масштабную воздушную операцию по подземным хранилищам и заводам по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях.

    Израильские ВВС нанесли удары по исследовательскому комплексу КСИР в Тегеране и подземным объектам, связанным с производством баллистических ракет.

    При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уточнил, что удары по целям США и Израиля наносятся ракетами с несколькими боеголовками, а не кассетными боеприпасами.

    31 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Лавров назвал позицию США по Ирану «двухходовочкой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана как «двухходовочку».

    Отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «двухходовочкой», передает ТАСС.

    На общем собрании Российского совета по международным делам Лавров напомнил, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о «грубейшем нарушении международного права» в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива. При этом, по словам Лаврова, «за два дня до этого президент [США Дональд] Трамп сказал, что его не интересует международное право. У него есть своя мораль и свои инстинкты. Двуходовочка такая».

    Кроме того, Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Персидском заливе, заявил Лавров, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, Москва считает недопустимым применение военной силы против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, вне зависимости от того, идет ли речь об Иране или о странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Лавров подчеркнул, что Россия готова оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь для поиска путей возвращения ситуации к политико-дипломатическим решениям. Власти России настаивают на необходимости урегулирования разногласий исключительно дипломатическими средствами, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    МИД России ранее призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    31 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    КСИР пообещал атаковать объекты 18 компаний на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил атаковать объекты 18 крупных компаний на Ближнем Востоке в случае убийств на иранской территории.

    «Этим компаниям с 20.00 по тегеранскому времени (19.30 мск) среды, 1 апреля, стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений в ответ на каждое убийство в Иране», – говорится в заявлении КСИР, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана, передает РИА «Новости».

    КСИР считает, что такие компании, как Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), IBM, DEL, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 и Boeing, якобы ведут «активную деятельность» в «террористическом планировании» против Ирана.

    Ранее советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара, нанесенного США и Израилем.

    Накануне КСИР сообщил о гибели командующего ВМС Алирезы Тангсири.

    31 марта 2026, 10:00 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по израильскому контейнеровозу в Персидском заливе

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы КСИР сообщили, что нанесли удар баллистическими ракетами по израильскому контейнеровозу Express Halfong в Персидском заливе в рамках очередной волны атак.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил израильский контейнеровоз в Персидском заливе в ходе уже 88-й волны атак по целям США и Израиля, передает РИА «Новости». В заявлении КСИР уточняется, что удар был нанесен военно-морскими силами корпуса.

    «В ходе этой атаки ВМС КСИР нанесли удар при помощи баллистических ракет по контейнеровозу Express Halfong, принадлежащему сионистскому режиму, в Персидском заливе», – говорится в сообщении, текст которого распространила иранская информационная служба Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы КСИР сообщали, что атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили танкер после игнорирования судном предупреждений ВМС КСИР о небезопасности района. Позднее боевой беспилотник КСИР в акватории Персидского залива ударил по танкеру Louise P, причисленному Тегераном к «активам США».

    31 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    США предложили создать международный консорциум для контроля Ормузского пролива

    Telegraph сообщил о предложении США создать консорциум для Ормузского пролива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон выдвинул идею создания международного консорциума для управления Ормузским проливом с целью обеспечить свободное и беспошлинное судоходство в этом стратегически важном регионе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

    Администрация США предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Как уточнили дипломатические источники, идея была озвучена госсекретарем Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7.

    В статье отмечается, что консорциум должен взять на себя управление стратегически важным Ормузским проливом. В рамках предложенного плана предполагается обеспечить свободное судоходство через этот морской коридор.

    Источник издания подчеркнул, что судоходство будет осуществляться без сборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    ООН отметила, что перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив увеличивают угрозы для глобальной продовольственной безопасности и мировой торговли.

    Парламент Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    31 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о планах хуситов атаковать суда в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обострения конфликта вокруг Ирана йеменские хуситы рассматривают возможность новых атак на судоходство в Красном море, что грозит дестабилизацией мировых энергетических рынков, отмечает Bloomberg.

    Иран оказывает давление на движение хуситов, чтобы те подготовились к новой кампании против судоходства в Красном море в случае дальнейшей эскалации со стороны США в их военных действиях против Исламской Республики, передает Bloomberg.

    По данным европейских официальных лиц, хуситы обсуждают возможные более агрессивные шаги после недавнего запуска баллистических ракет по Израилю. В руководстве группировки существует разногласие по поводу степени агрессивности, что ранее уже повлияло на сроки их вовлечения в конфликт.

    Хуситы заявили, что продолжат военные операции до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля по Ирану и его союзникам, включая группировку «Хезболла» в Ливане. Однако в их официальном обращении не содержалось прямых угроз атаками на танкеры или другие суда, проходящие через Красное море. Американские и саудовские представители считают, что хуситы пока не заинтересованы в эскалации и хотят избежать атак на американские и саудовские объекты.

    По словам одного из европейских чиновников, попытка США захватить остров Харк, откуда Иран экспортирует большую часть своей нефти, может подтолкнуть хуситов к расширению атак. Возможная кампания хуситов против судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива может еще сильнее дестабилизировать мировые энергетические рынки. После фактической блокировки Ормузского пролива Ираном, маршрут через Красное море стал ключевым для транспортировки нефти, а цены на нефть вновь превысили сто долларов за баррель.

    С конца 2023 года хуситы уже фактически закрыли южную часть Красного моря и Аденский залив для западных судоходных компаний, выступая в поддержку палестинской группировки ХАМАС. Сейчас, однако, их действия зависят от сложной внутренней дискуссии и давления со стороны Тегерана, который рассматривает угрозу судоходству как инструмент давления на США в переговорах.

    Хотя Иран остается главным внешним союзником хуситов, группировка действует исходя из собственных стратегических интересов, опасаясь возможных ответных атак США или Израиля. Операция США против хуситов, начавшаяся в январе 2025 года, нанесла им серьезный ущерб, но стала дорогостоящей для Вашингтона и закончилась перемирием в мае того же года. Сейчас хуситы вынуждены учитывать тяжелую экономическую ситуацию на подконтрольных территориях, где около половины населения Йемена испытывают острую нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентства сообщают о попытках Ирана подтолкнуть движение хуситов в Йемене к новой кампании против судоходства в Красном море.

    Российский эксперт Сергей Балмасов считает потенциальную блокировку хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и паралич судоходства в Красном море серьезным давлением на переговоры США с Ираном.

    США и Израиль стараются избегать любых провокаций, способных втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана и привести к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

