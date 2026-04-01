РАН заявила, что климат в России стал резко континентальным

Глава РАН Красников: Климат в России стал резко континентальным

Tекст: Антон Антонов

«Потепление идет, это бесспорный фактор. Мы видим изменение климата, он стал резко континентальный. Стало больше тайфунов, стихийных неприятностей, связанных с ураганами, штормами, что, в свою очередь, обусловлено потеплением климата. И полоса похолодания в северной части нашей страны уже примерно на 500 км сдвинулась на север», – приводит слова Красникова РИА «Новости».

Он пояснил, что резко континентальный климат отличается более значительными перепадами температур и меньшим количеством осадков по сравнению с континентальным климатом, который традиционно был характерен для большей части страны.

Он также отметил, что пока нельзя однозначно определить, насколько велика роль антропогенного фактора в этих изменениях, или преобладают другие причины. Красников подчеркнул, что требуется дополнительное изучение вопроса о том, прошла ли уже точка невозврата для восстановления прежнего состояния природы, если причиной изменений является деятельность человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, март 2026 года в столице обещает побить температурный рекорд, так как среднемесячная температура уже достигла +4,5 градуса против прежних +4,4 °C. За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.