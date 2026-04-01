Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Геленджика

Росавиация указала в Max, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов связаны с вопросами безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Росавиация указала в Max, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов связаны с вопросами безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
«Большая семерка» попросила Россию снять ограничения на экспорт топлива
Министры финансов, энергетики и главы центробанков стран G7 провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения мер стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает Profinance.ru.
По итогам встречи принято решение обратиться к России и Китаю с призывом не ограничивать экспорт ископаемого топлива из-за угрозы дальнейшего роста цен на нефть. В заявлении G7 отсутствуют конкретные меры, кроме просьбы ко всем странам воздерживаться от ограничений на экспорт углеводородов.
Представители G7 выразили опасения по поводу неопределенности сроков конфликта и его последствий для мировой экономики. Официальные лица опасаются, что дальнейшее ограничение экспорта может усугубить экономический кризис. ЕС сталкивается с необходимостью экономии в условиях нескольких одновременных кризисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.
Энергетический кризис в Азии усилился из-за конфликта США и Израиля с Ираном, что привело к росту интереса к российской нефти.
В условиях временного снятия санкций Индия увеличила закупки российской нефти.
Напомним, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.
Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.
Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».
«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.
Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.
По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены.
В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.
«Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 Восток», – отметил Путин, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому шагу формируется единый коридор беспилотных грузоперевозок, который соединит Петербург и Казань.
В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.
Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.
Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.
Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.
Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».
По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.
В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.
Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.
Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.
Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.
«Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».
Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.
Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.
Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.
Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.
Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.
Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.
Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.
Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.
Позже вдоль российских границ был замечен шведский самолет радиотехнической разведки S102B Korpen. Его целью было выявление позиций российских систем ПВО в Ленинградской области для планирования дальнейших атак.
Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.
В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.
Фадеев назвал невозможной шестидневную 12-часовую рабочую неделю
Шестидневный рабочий график с 8.00 до 20.00 невозможен для большинства людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Заставить всех работать шесть дней в неделю – это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия».
По словам Фадеева, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом он представляет переход на 72-часовую рабочую неделю. Глава СПЧ подчеркнул, что у граждан должна быть возможность добровольно выбирать такой график, если этого требуют личные обстоятельства или потребности предприятий.
Он отметил, что ряд оборонных предприятий уже сегодня функционируют в круглосуточном режиме, а сотрудникам выплачивают доплату за переработки. Однако, согласно действующему Трудовому кодексу, для сверхурочной работы установлены ограничения, и этот вопрос стоит рассмотреть на законодательном уровне. При этом, как подчеркнул Фадеев, подобные условия должны оставаться добровольными для работников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08.00 до 20.00 для ускорения трансформации экономики.
Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею перехода на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.
Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.
В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.
Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.
Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.
Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.
Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.
Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.
Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.
Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.
«Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй. Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.
В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.
Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.
На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.
На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.
Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.
В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.
За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.
Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.
По данным Bloomberg, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 за последние недели загрузили дизельное топливо в США и первоначально направлялись в Европу, передает РИА «Новости».
Два из них шли в Амстердам, еще один – в Гибралтар, указывает агентство со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa и данные об отслеживании судов.
По информации Bloomberg, все три судна резко изменили курс уже в Атлантическом океане. Теперь Grand Ace 6 держит путь в Ломе, столицу Того, а Aliai и Minerva Vaso движутся на юго-восток, отмечается в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза принимают срочные меры для борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Во Франции цена дизельного топлива достигла рекордных значений. В Польше средняя цена дизельного топлива вышла на максимум за всю историю наблюдений.
Об этом заявил грузинскому СМИ Business Media Georgia гендиректор управляющей заводом компании Black Sea Petroleum Давид Поцхверия.
По его словам, «российская нефть будет заменена туркменской, казахстанской, азербайджанской».
Как отметил Давид Поцхверия, это связано с тем, что ЕС санкционировал российскую нефть, а компания ориентируется на выход на европейские рынки, что «выгодно логистически и коммерчески».
«Хотим полностью заменить российское сырье», – сказал он, подчеркнув, что НПЗ никогда не нарушал санкции. По его словам, продукция Кулевского НПЗ реализуется сейчас в странах Азии и Африки, Турции.
На данном этапе НПЗ ежегодно может перерабатывать 1,2 млн тонн нефти в год. Среди партнеров НПЗ – компания Honeywell и другие известные компании.
Business Media Georgia отмечает также тесное сотрудничество Black Sea Petroleum и госкомпании Азербайджана SOCAR. НПЗ, строительство которого было начато три года назад, уже привлек инвестиции в объеме свыше 150 млн долларов.
Мендель сообщила о четырех случаях уклонения Зеленского от срочной службы
Владимир Зеленский в молодости четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, передает ТАСС.
Так Мендель прокомментировала сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, а в соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний уклонистов и конфликтов с военкоматами.
Многие мужчины стараются покинуть страну, несмотря на угрозу для собственной жизни. Между тем, местные СМИ отмечают, что власти готовят новые правила мобилизации, особенно для жителей крупных городов, включая Киев, а на улицах столицы значительно увеличилось количество патрулей и случаев насильственной мобилизации.
Российские силовики заявили об уклонении Зеленского от призыва в армию и игнорировании им повесток во времена президентства Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России).
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о четырехкратном игнорировании повесток военкомата Владимиром Зеленским в 2014–2015 годах.
Между тем, на Украине вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении всеобщей мобилизации, после чего военкоматы начали массовые рейды с применением силы.
В Министерстве просвещения России планируют ввести в школах обязательное изучение второго иностранного языка. Данный учебный план среднего общего образования будет реализован с сентября следующего года. В ведомстве пояснили, что изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования. Вводиться в программу он будет по желанию учеников и заявлению родителей.
«Учить языки нужно, наверное, чем раньше, тем лучше. В детстве языки гораздо легче усваиваются, чем в зрелом возрасте. У Корнея Чуковского в книге «От двух до пяти», посвященной детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык – родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что дети, живущие в многоязычной среде, с легкостью осваивают все языки, бытующие вокруг них. Причем, как правило, они их не путают между собой. Однако это относится лишь к малышам в возрасте до пяти лет. Чем человек становится старше, тем больше сложностей вызывает освоение новых языков. Именно в связи с этим в школе уже нужны разнообразные, достаточно сложные методики изучения.
«Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского, знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы. Поэтому на основе моего личного опыта я даже не могу толком сказать, насколько это вообще полезно», – делится депутат.
При этом он подчеркивает, что не все, кто иностранный изучает, владеет им. Он вспоминает, что в 90-е годы в одной известной передаче спросили, какой язык, по мнению англичан, самый распространенный в мире. Ответ был прост – ломанный английский. «Конечно, владеть несколькими языками полезно, но насколько мы ими владеем после школы, насколько хороши методики преподавания? Это отдельная проблема», – заключил Вассерман.
Ранее сообщалось, что в российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.