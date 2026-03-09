Житель Белой Берёзки в Брянской области ранен после минометного удара ВСУ

Житель Белой Берёзы в Брянской области ранен после минометного удара ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

Богомаза добавил, что из-за обстрела был поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых числах марта ВСУ нанесли удар по «Газели» с продуктами в Брянской области. Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали электричку в Брянской области. Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области.




