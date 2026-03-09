Продюсер «Иванушки International» заявил о намерении переименовать группу

Худрук Матвиенко намерен переименовать группу «Иванушки International»

Tекст: Катерина Туманова

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International – зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» – я теперь художественный руководитель», – цитирует Матвиенко ТАСС.

Он также высказался об использовании иностранных слов в названиях, отметив, что «англицизмы надоели».

«Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», – добавил художественный руководитель музыкального ансамбля «Иванушки».

Напомним, ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность русского языка как объединяющей силы. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России.